أفضل شواحن اللابتوب المحمولة المُتاحة للشراء في 2021

سابقاً سمعنا عن شواحن الهواتف أو أجهزة الباور بانك الخاصة بالهواتف لكن في الغالب لم نسمع عن وجود شواحن اللابتوب المحمولة، فمثلاً إذا كنت ترغب في شحن الحاسوب المحمول الخاص بك أثناء السفر أو عند العمل عن بعد فهذه الشواحن التي سنتطرق لها في هذه القائمة ستكون مفيدة جداً لك، تتميز شواحن اللابتوب المحمولة بمنافذ تيار متردد مدمجة تسمح لك بشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة كما تفعل مع مقابس الحائط، والمميز في هذه الشواحن أنها متعددة الاستخدامات يعني يمكن من خلالها شحن العديد من الأجهزة المختلفة عند انقطاع التيار الكهربائي أو عندما تكون بعيد عن المنزل.

أفضل شواحن اللابتوب المحمولة لهذا العام:

1. HALO Bolt Portable Charger

نبدأ قائمتنا لأفضل شواحن اللابتوب المحمولة بهذا الشاحن المقدم من طرف HALO والذي يعتبر خيار رائع لتلبية الاحتياجات الخاصة بنا، يمكنك من خلال هذا الجهاز شحن أجهزة متعددة أو هواتف ذكية في وقت واحد، هذا الشاحن يأتي مع مقبس حائط 120 فولت لشحن الكمبيوتر المحمول والأجهزة الصغيرة الأخرى كما أن بها منافذ USB وبالتالي يمكنك استخدامه لشحن بنوك الطاقة والهواتف والأجهزة اللوحية، من مميزات هذا الشاحن أنه يأتي بتصميم آمن وأنيق ومحمول لحمله واستخدامه في أي مكان، يبلغ سعر هذا الشاحن 79.99 دولار.

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2. RAVPower Power Bank

نأتي الآن لشاحن آخر سريع الشحن مع تصنيف طاقة 80 واط، يتميز هذا الشاحن بأنه يوفر طاقة سريعة لأجهزة USC-Type C وبالتالي يمكنه شحن iPhone 11 Pro حتى 50٪ خلال 30 دقيقة فقط، هذا الشاحن الفعال يأتي بسعة بطارية ضخمة تبلغ 20000 مللي أمبير وبالتالي يمكنه الحفاظ على تشغيل الكمبيوتر المحمول والأجهزة الأخرى لساعات، الشاحن يأتي بتصميم مضغوط وأنيق كما أنه متوافق على نطاق واسع مع مجموعة واسعة من الأجهزة، يبلغ سعر هذا الشاحن 76.54 دولار.

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3. SinKeu Power Bank

هذا أيضاً يعتبر أحد أفضل شواحن اللابتوب المحمولة الموجودة في السوق كونه صغير الحجم ويوفر شحن سريع لأجهزتك، الشاحن يأتي بسعة 24000 مللي أمبير وبالتالي يمكنه شحن عدد كبير من الأجهزة لساعات، الجهاز به منافذ مختلفة لشحن العديد من الأجهزة المختلفة مثل الحواسيب المحمولة كما أشرنا وكذلك الهواتف الأخرى المختلفة، هذا الشاحن بصراحة شكله أنيق جداً ويأتي بتصميم مضغوط يجعل من السهل أخذه في أي مكان، يبلغ سعر هذا الأخير 99.99 دولار.

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4. ELECJET PowerPie Power Bank

هذا الشاحن المقدم من طرف ELECJET يأتي بتصميم فائق النحافة وخفيف الوزن لحمله أينما ذهبت حيث يزن فقط 390 جرام ومع ذلك فهو يمتلك بطارية تصل إلى 2000 مللي أمبير في الساعة، ومن أهم مميزات هذا الشاحن أنه يتم إعادة شحن البطارية الخاصة به في غضون 2.5 ساعة فقط وهذه ميزة مهمة جداً، الشاحن يمكن من خلاله شحن الحواسيب المحمولة وكذلك الهواتف فهو متوافق مع عدد كبير منها، يبلغ سعر هذا الشاحن الرائع 49.99 دولار.

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5. MAXOAK Power Bank

نختم قائمتنا لأفضل شواحن اللابتوب المحمولة بهذا الشاحن الرائع الذي يأتي بجودة فائقة كما أنه يأتي من علامة تجارية رائدة مع بطارية بسعة 50000 مللي أمبير، من مميزات هذا الشاحن أنه آمن جداً مع وسائل حماية أمنية مدمجة لضمان أقصى درجات الأمان، هذا الشاحن متوافق على نطاق واسع حيث يعمل مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة كما أنه به منافذ لشحن الهواتف الذكية بشكل سريع جداً، يبلغ سعر هذا الأخير 129.99 دولار.

لشراء الشاحن من أمازون العالمي: هذا الرابط

ملحوظة مهمة:

مع الأسف أي جهاز باور بانك يتم بيعه على الإنترنت لا تدعم المواقع الخاصة بالبيع توصيله إلى معظم الدول العربية وبالتالي إذا كنت ترغب في شراء أي شاحن من تلك الموجودة في هذه القائمة ففي هذه الحالة ستضطر للاعتماد على وسيط خارجي كما يفعل الكثير من الناس، وسبق وتطرقنا لهذا الموضوع بالتفصيل في مقال “أفضل طريقة لعمل عنوان أمريكي للشراء من أمازون والمواقع التي لا تدعم الدول العربية” أنصحك كثيراً بقراءته.