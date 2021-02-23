5 أشخاص يلاقون مصرعهم بعد تناول دجاج فاسد في بريطانيا

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن هناك 5 أشخاص لقوا مصرعهم وإصابة نحو 480 شخصاً بما فيهم أطفال بعدوى السالمونيلا بعد أن تناولوا دجاجاً فاسداً مستورد من بولندا.

وجرى تحويل الدجاج المستورد الى قطع مجمدة ومنتجات أخرى وبيعت الى محلات السوبر ماركت الكبرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة وبحسب التقارير المتوفرة والتي أفصحت عنها فأن 44% من الضحايا تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل.

وحذرت وكالة معايير الغذاء (FSA) بخصوص استهلاك اثنين من منتجات الدجاج لدى مطعم “SFC”، كما تم أيضا استدعاء بعض المنتجات من Vestey Foods، لإخضاعها للمراقبة.

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