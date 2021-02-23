تراجع “كورونا” يعيد فتح دور السينما في نيويورك

قررت صالات السينما في مدينة نيويورك الأمريكية، إعادة فتح أبوابها في الخامس من مارس، على خلفية التراجع الواضح في معدلات الإصابة بفيروس “كورونا”.

وقال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كوومو: الصالات ستكون متاحة أمام الجمهور شريطة التقيد بنسبة إشغال لا تتجاوز 25%، بحيث لا يتجاوز عدد الحاضرين في كل صالة 50 شخصًا.

واعتبر المحللون أن هذه الخطوة بمثابة دفعة قوية لصناعة السينما في الولايات المتحدة، خاصة بعد الحرمان من نافذة مهمّة في أكبر مدينتين تهتمان بالسينما وهما “لوس أنجلوس ونيويورك”.

جدير بالذكر أنه في نيويورك، بقيت صالات السينما مغلقة منذ 17 مارس 2020 على خلفية المرسوم الذي أصدره رئيس البلدية بيل دي بلازيو.

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