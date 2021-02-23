شركة نيسان تجري تعديلات على سيارة Qashqai الجديدة وتطلق الجيل الـ3 منها

أزالت شركة نيسان الستار عن الحيل الـ3 من سيارات Qashqai الجديدة كليا والمطورة لتكون من بين أفضل سيارات الكروس أوفر تقنياً وإقتصادياً.

وصممت واجهاتها الأمامية والخلفية بطريقة تختلف عن النماذج السابقة ويتخللها مصابيخ أمامية فريدة فضلاً عن ممتصات صدمات وفتحات هوائية مصممة لتضفي عليها طابعاً رياضياً بعض الشيء.

وجهزت قمرة السيارة بواجهة قيادة تحتوي على شاشتين وبمقاعد جلدية تتسع لـ5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية بالإضافة إلى أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق.

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