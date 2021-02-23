تطبيق تيليجرام يتلقى تحديثاً يضمن تحكماً أفضل في البيانات

تلقى تطبيق المراسلة الآمنة تيليجرام تحديثاً جديداً يوفر تحكماً وخصوصية أفضل للبيانات وذلك للتأكيد على خصوصية البيانات بعد أن نزح العديد من المستخدمين للتطبيق عوضاً عن شركة واتس آب المملوكة لفيس بوك والتي واجعت انتقادات بعد أن أعلنت عن مشاركة البيانات مع الشركة المالكة.

ونشر تطبيق تيليجرام الشهر الماضي طريقة لنقل سجل الدردشة من واتساب وLine وKakaoTalk إلى خدمتها، وأكدت أن خوادمها لا تخزن الدردشات أو سجل المكالمات أو المجموعات المحذوفة وتختفي فوراً بعد النقر على زر الحذف.

ويقدم التحديث أيضاً ميزة ضبط مستوى الصوت للمشاركين الفرديين في الدردشة الصوتية.

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