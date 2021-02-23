هام – سامسونج سترسل تحديثات لمدة 4 سنوات لهواتفها! وإليك قائمة الهواتف المدعومة

التحديثات هي واحدة من مقوّمات أي هاتف ذكي، الهاتف الذكي ولو لم يستلم التحديثات بشكل دوري سواء تحديثات إصدار النظام أو التحديثات الأمنية يكون مهددًا بالخطر من ناحية ومملًا من ناحية أخرى، وبالحديث عن سامسونج فهي قد تحسّنت كثيرًا من حيث إرسال التحديثات لجميع هواتفها في جميع الفئات، وهذا التحسن سيزداد بعدما أعلنت الشركة عن تحديثات لمدة 4 سنوات بدلًا من 3 لهواتفها، والآن نشارككم التفاصيل.

سامسونج سترسل تحديثات لمدة 4 سنوات لهواتفها

سامسونج قد اتخذت خطوة قوية بإعلانها أنها سترسل التحديثات لمدة 3 سنوات لهواتفها منذ فترة قصيرة، وها هي تتخذ خطوة إضافية أكثر قوة، وببساطة الشركة قد أعلنت رسميًا عبر مدونتها عن أنها سترسل تحديثات لمدة 4 سنوات وبشكل مستمر، والمميز هو أن هذا التحديث لن ينطبق فقط على الأجهزة الجديدة، بل القديمة أيضًا!

التحديثات التي ستصل للهواتف في السنة الإضافية تلك هي التحديثات الأمنية فقط وليس تحديثات النظام، أي أن هواتف سامسونج لن تحصل على إصدار إضافي من أندرويد كما ظنّ البعض.

إليكم قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديثات لمدة 4 سنوات:

الهواتف القابلة للطي : Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G سلسلة جالكسي S : S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G سلسلة جالكسي نوت : Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G سلسلة جالكسي A : A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G سلسلة جالكسي M : M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51



: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51 لوحيات جالكسي تاب: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

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