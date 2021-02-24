خرائط جوجل تحصل أخيرًا على الوضع المظلم على أندرويد – إليك كامل التفاصيل

تطبيق خرائط جوجل هو وبلا شك واحد من أهم تطبيقات الشركة، وقد لا نبالغ إن وصفناه بأنه أحد أفضل تطبيقات الهواتف الذكية على الإطلاق! التطبيق يتيح لك التنقل في أي مكان بحرية مع معرفة الطريق الصحيح للوصول لوجهتك، والشركة مستمرة في تطويره وتنقيحه بشكل دوري، وها هو التطبيق يحصل أخيرًا على الوضع المظلم على أندرويد.

خرائط جوجل تحصل أخيرًا على الوضع المظلم

أعلنت الشركة عن وصول الوضع المظلم لتطبيق Google Maps رسميًا، هذا إلى جانب أن الشركة وفي نفس الوقت قد أعلنت عن وصول عدد من المميزات لتطبيقاتها الأخرى مثل أندرويد أوتو، رسائل جوجل وغيرهم، وفي الوقت الحالي وبعد التحديث سيكون بوسع المستخدم أن يفعل الوضع المظلم وقتما يريد.

كيفية تفعيل الوضع المظلم في تطبيق خرائط جوجل

العملية سهلة جدًا، كل ما عليك فعله -وبعد تحديث التطبيق- هو الدخول لقسم الإعدادات ومن ثم إعدادات المظهر Theme، وهنا ستجد خيار الوضع المظلم مع إمكانية تفعيله على الدوام أو جعل التطبيق يعمل بالوضع المناسب لإعدادات هاتفك العامة، حيث إن كان هاتفك يعتمد الوضع المظلم سيتحول التطبيق للوضع المظلم تلقائيًا، والعكس صحيح.

التحديث بالفعل قد وصل لعدد كبير من المستخدمين حول العالم، لكن جوجل صرّحت أنه مستمر في الوصول لجميع أنحاء العالم ولجميع الهواتف في الفترة القصيرة المقبلة، هذا بينما لم توضح جوجل موعد وصول التحديث للتطبيق على نظام iOS.