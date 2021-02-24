نصائح مهمة قبل شراء ايفون مستعمل أو معاد التصنيع!

في سبيل الحصول على ايفون بسعر مناسب وصفقة رابحة قد يفكر البعض في شراء ايفون مستعمل أو معاد التصنيع عوضاً عن شراء ايفون جديد. وهنا في هذا المقال بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها قبل الإقدام على ذلك.

الايفون معاد التصنيع أفضل من الايفون المستعمل

هناك سوق كبيرة وبائعون كثر لهواتف الايفون المستعملة إلا أن الايفون معاد التصنيع أو التجديد Refurbished / Renewed سيكون خياراً أفضل رغم أنها أقل انتشاراً.

الايفون المستعمل هو ببساطة ايفون مستعمل، شخص ما اشتراه جديداً ثم استعمله لفترة من الزمن ثم قرر بيعه مرة أخرى لأسباب مختلفة، وهو يأتي بدون ضمان بالطبع بحالته المستعملة.

أما الايفون المُجدد أو معاد التصنيع Refurbished / Renewed فآبل أو المتاجر الكبرى تقوم بطرحها للبيع بسعر أرخص بحوالي 15% إلى 20% تقريباً وهي عبارة عن أجهزة يتم إرجاعها لآبل بسبب اكتشاف مشاكل فنية فيها، فتقوم آبل بفحصها، رصد المشكلة وحلها، التأكد من عملها بشكل جيد، ثم إعادة طرحها للبيع مرة أخرى بحالة الهاتف الجديد (للمزيد: ما هي هواتف الايفون معادة التصنيع Refurbished ؟ )

خصائص هاتف الايفون المجدد كالآتي: نفس حالة الايفون الجديد، إعادة ضبط المصنع للجهاز، وإعادة التخزين في علبة الشراء مع الإكسسوارات الأصلية، وكل ذلك مع ضمان لمدة عام كامل من ابل.

تأكد من توافق الايفون مع شبكات الاتصالات

هذا أمر مهم للغاية، وخاصة إن كنت تشتري هاتف ايفون X فما أقدم وكذلك إذا كنت تشتريه من دولة أخرى خارج الدولة التي تعيش فيها. تأكد من أن هاتف الايفون مفتوح على جميع الشبكات.



تأكد أن الايفون ليس مسروقاً أو مقفلاً

هذا الأمر يتم ببساطة، قم فقط بإدخال شريحة الاتصال وتأكد أنها تعمل. إذا طلب منك الايفون تسجيل حساب ابل الخاص بالمالك السابق، يكون ذلك الايفون في وضع “قفل التنشيط” أو “Activation Locked” وبذلك يكون الايفون مقفلاً أو مسروقاً بالأساس. لذلك تأكد من شراء الايفون المستعمل من بائع موثوق.

تأكد من صحة البطارية

من الأمور الواجب الانتباه إليها عند شراء ايفون مستعمل ومنها أيضاً يتحدد سعره هو صحة البطارية Battery Health، ومنها يمكنك معرفة مدة وشدة استخدام ذلك الايفون سابقاً.

يمكنك معرفة حالة البطارية بالذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم البطارية Battery > ثم صحة البطارية Battery Health.

تعرض لك ميزة صحة البطارية “الحد الأقصى Maximum Capacity” و هي حالة البطارية الخاصة بجهازك حالياً. عندما يكون الجهاز جديداً سيكون الحد الأقصى 100% و يتناقص ذلك تدريجياً بمرور الوقت و زيادة عدد مرات الشحن حيث يقل بمعدل 20% لكل 500 دورة شحن.

كلما اقترب الحد الأقصى من 100% كلما كان ذلك أفضل، وإذا كان أقل من 80% فهذا ليس مؤشر جيد ولا تتوقع أداء جيد للبطارية، وربما تكون في حاحة لاستبدالها.