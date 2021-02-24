العثور على أقدم قطعة فنية مصنوعة من الصخر في أستراليا

عثر علماء أستراليون، أقدم قطعة فنية مصنوعة من الصخر في تاريخ البلاد، عبارة عن صورة لحيوان الكنغر يقدر عمرها بـ17.300 عام.

ويبلغ طول القطعة مترين 6.5 قدم وجرى رسمها باستخدام مغرة حمراء على سقف أحد الملاذات الصخرية، داخل إقليم كيمبرلي بغرب أستراليا، الذي يشتهر بالرسومات على الصخور التي أبدعها السكان الأصليون لأستراليا.

وأوضح الباحث الجيولوجي بجامعة ملبورن ديميان فينش، من النادر العثور على أعشاش دبور الطين فوق وأسفل عمل فني صخري.

وأضاف فينش، “استخدمنا الكربون المشع في تحديد أعمار ثلاثة عشش لدبور الطين أسفل الرسم الصخري وثلاثة أخرى بنيت فوق الرسم، وذلك كي نتمكن بثقة من تحديد عمر الرسم الصخري بما يتراوح بين 17.500 و17.100 عام. والاحتمال الأكبر أنه يبلغ 17.300 عام”.

من جهته، أشار الدكتور سفين أوزمان، الذي شارك في الدراسة، بجامعة ويسترن أستراليا، إلى “إنه من الممكن أن تكون هناك صلة ما بين رسم الكنغر والفن القديم في مناطق أخرى”.

وأوضح أوزمان، “الصورة الأيقونية للكنغر تبدو من الناحية البصرية مشابهة للرسومات الصخرية من جزر في جنوب شرقي آسيا يعود تاريخها لما يزيد عن 40.000 عام ماضية، ما يوحي بوجود رابط ثقافي بين الاثنين ـ ويلمح لإمكانية وجود أعمال فنية صخرية أقدم في أستراليا”.

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