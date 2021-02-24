عارضة أزياء تطالب “بايدن” بالتوقف عن متابعتها على “تويتر”!

طلبت عارضة الأزياء الأمريكية، كريسي تيغن، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يتوقف عن متابعتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بسبب أنها لا تستطيع، حاليًا، التغريد بصورة عادية.

وقالت العارضة، البالغة من العمر 35 عامًا، إنه ما لم يتوقف “بايدن” عن أن يكون ضمن متابعيها على “تويتر” فإنها لم تعد تستطيع كتابة تغريداتها بصورة طبيعية كما كانت تفعل في السابق.

وأضافت أنها لم تغرّد سوى مرات قليلة فقط منذ فوجئت بأن حساب “بايدن” يتابعها في أواخر يناير، بعد تنصيبه، حيث أصبحت واحدة من 13 حسابًا فقط يتابعهم الحساب الرئاسي على “تويتر”.

وكتبت “تيغن” في مناشدتها لـ”بايدن”: قمت بالتغريد بضع مرات منذ متابعة سيادتكم الغالية لحسابي على تويتر.. ومن ثمّ أناشدكم إلغاء متابعتي.. أحبك”.

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