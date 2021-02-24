بسبب العزل المنزلي..مطلوب يسلم نفسه للشرطة البريطانية

سلم رجل مطلوب للعدالة نفسه للحصول على الهدوء والسكينة وهرباً من العزل المنزلي الذي فرضه جائحة كورونا وذلك في مقاطعة وست سوسيكس بجنوب شرق المملكة المتحدة.

ويعود السبب وراء تسليم نفسه إلى أنه مل من البقاء متخفيا في المنزل ولا يستطيع الخروج إلى الخارج بسبب القيود وسياسة الإغلاقات التي سببتها الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفي تغريدة للمفتش دارين تيلور، من شرطة سوسيكس، على “تويتر”، قال أن الرجل سلم نفسه من أجل السلام والهدوء ويفضل العودة إلى السجن على أن يقضي المزيد من الوقت في المنزل مع من يسكن معهم.

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