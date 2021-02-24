بسبب العزل المنزلي..مطلوب يسلم نفسه للشرطة البريطانية

سلم رجل مطلوب للعدالة نفسه للحصول على الهدوء والسكينة وهرباً من العزل المنزلي الذي فرضه جائحة كورونا وذلك في مقاطعة وست سوسيكس بجنوب شرق المملكة المتحدة.
ويعود السبب وراء تسليم نفسه إلى أنه مل من البقاء متخفيا في المنزل ولا يستطيع الخروج إلى الخارج بسبب القيود وسياسة الإغلاقات التي سببتها الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وفي تغريدة للمفتش دارين تيلور، من شرطة سوسيكس، على “تويتر”، قال أن الرجل سلم نفسه من أجل السلام والهدوء ويفضل العودة إلى السجن على أن يقضي المزيد من الوقت في المنزل مع من يسكن معهم.
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