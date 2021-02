شركة تويوتا بدأت أمس الثلاثاء في برنامجها لتطوير مدينة يابانية متصلة بشكل كامل ومختبر كبير لجميع تقنيات المستقبل مثل القيادة الآلية والتقنيات الروبوتية والذكاء الاصطناعي.

وستسمح هذه المنطقة التجريبية الواقعة عند سفح جبل فوجي الشهير وسط اليابان والتي أطلق عليها “المدينة المنسوجة”، للباحثين اختبار منتجاتهم في الحياة الواقعية مع 360 نسمة في البداية، ثم 2000 في مرحلة لاحقة، وفق ما أوضحت الشركة اليابانية العملاقة لصناعة السيارات.

وسيكون المبتكرون والموظفون هم حقل تجارب هذا البرنامج.

وأقام المسؤولون في تويوتا احتفالا لوضع حجر الأساس على الأرض التي تبلغ مساحتها 175 هكتارا والتي ستبنى عليها المدينة، في المكان نفسه حيث كان مصنع تويوتا الذي أغلق أبوابه العام الماضي.وفقا لفرانس برس.

وقال أكيو تويودا رئيس تويوتا في بيان “بدأ مشروع +المدينة المنسوجة+ رسميا اليوم”.

وتعد ولادة هذه المدينة الذكية جزءا من استراتيجية تطوير الشركة اليابانية للتقنيات الجديدة فيما يستمر تطور القواعد وأذواق المستهلكين في دفع صناعة السيارات العالمية نحو مزيد من مراعاة البيئة والفعالية والتشغيل التلقائي.

وكشفت تويوتا مشروعها لهذا “المختبر الحي” في يناير 2020 خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس داعية المستثمرين من أنحاء العالم إلى التعاون.

وتتضاعف مشاريع المدن المتصلة حول العالم خصوصا في أميركا الشمالية والصين بالتعاون مع “غوغل” و”آبل” و”فيسبوك” و”امازون” من جهة والحكومة الصينية من جهة أخرى جنبا إلى جنب مع الشركات العملاقة المحلية “هواوي” و”تنسنت” و”علي بابا”.

وتستفيد هذه المشاريع من تسريع عمليات نشر تقنية الجيل الـ5 (5 جي) الجديدة.

The post اليابان: شركة تويوتا تبدأ مشروعها لتطوير المدينة الذكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا