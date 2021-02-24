الرصد والتقصي بتراغن: المدينة تفتقد جهاز ‘PCR” والوضع الوبائي مستقر

قال رئيس فريق الرصد والتقصي في بلدية تراغن “حاتم اشعيبان” في تصريح للرائد الأربعاء، إن معدل الإصابات في المدينة غالبا ما يصل إلى 50% من عدد المسحات المأخوذة، فيما تبقى نسبة الوفيات ضعيفة جداً، حسب “إشعيبان”.

وبيّن “اشعيبان” أن المدينة لم تسجل حالات كثيرة تتطلب الإيواء في العزل، وعدد الحالات الموجودة في مركز العزل حاليا حالتان فقط، أما البقية فيقومون بالحجر الذاتي في المنازل.

وأضاف “إشعيبان” أن هناك نقصا في المُشغلات ما يصحبه ضعف في أخذ العينات من المواطنين، مشيرا إلى أن جميع العينات ترسل إلى مركز سبها الطبي؛ لافتقار المدينة لجهاز “PCR”.

وتوقع “اشعيبان” أن يتسلموا في الفترة المُقبلة جهاز الكشف عن فيروس كورونا، وفق وعود التنمية المُستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

يُذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 129 ألف، و797 إصابة، وحالات الشفاء 117 ألف و991 متعافي، والوفيات 2151.

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