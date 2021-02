ما الرسالة المشفرة التي حملتها مظلة «برسيفرنس» إلى المريخ ؟

المظلة الضخمة التي استخدمتها مركبة برسفيرنس التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) للهبوط في كوكب المريخ احتوت على رسالة خفية، وذلك بفضل عاشق الألغاز في فريق المركبات الفضائية.

واستخدم مهندس الأنظمة، إيان كلارك، رمزا ثنائيا لتوضيح عبارة “Dare Mighty Things” في الشرائط البرتقالية والبيضاء للمظلة التي يبلغ ارتفاعها 70 قدما (21 مترا).

جاء كلارك، الذي يهوى الكلمات المتقاطعة، بهذه الفكرة قبل عامين، حيث أراد المهندسون نمطا غير معتاد في المظلة لمعرفة كيفية توجيهها أثناء الهبوط.

قال كلارك، أمس الثلاثاء، إن تحويلها إلى رسالة سرية كان “ممتعا للغاية”.

وقال إن 6 أشخاص فقط كانوا على علم بالرسالة الخفية قبل هبوط المركبة يوم الخميس، حيث انتظروا حتى عادت صور المظلة قبل وضع إعلان تشويقي خلال مؤتمر صحافي متلفز الإثنين.

وأضاف كلارك أن الأمر استغرق بضع ساعات فقط حتى يتمكن عشاق الفضاء من اكتشاف ذلك.

وتابع: “في المرة القادمة، يجب أن أكون أكثر إبداعا”.

“Dare Mighty Things” هي عبارة مقتبسة للرئيس الأميركي الأسبق، ثيودور روزفلت، وتعني “تجرأ على (تنفيذ) الأشياء الجبارة”، إذ أن هذه العبارة تعد شعارا لمختبر الدفع النفاث وتزين العديد من جدران مقره.

وفي سياق متصل، قال روزفلت الذي حكم الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1901 وحتى 1909: “من الأفضل بكثير أن تجرؤ على القيام بأشياء جبارة، وأن تكسب انتصارات مجيدة (…) من أن تأخذ مرتبة مع أولئك الذين لا يتمتعون بأي شيء (…)”.

ويُعتقد أيضا أن الإحداثيات الموجودة على الحافة الخارجية للمظلة تمثل الموقع الجغرافي لمختبر الدفع النفاث بكاليفورنيا.

قال كلارك إنها كانت “محاولة لإخفائها، ولكن دون جعلها واضحة للغاية”.

كان مسبار برسفيرنس حط في فوهة “جيزيرو” بالكوكب الأحمر والتي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.وفقا لقناة الحرة.

وستكتشف المركبة فوهة جيزيرو، وهي موقع يعتقد أنه يعود لبحيرة سابقة كانت موجودة قبل 3.9 مليارات عام.

