تطبيق رصيد لشحن البطاقات – التطبيق الأفضل لشراء بطاقتك الرقمية

جميعنا يلاحظ ويعيش التحول الرقمي الكبير في شتى مناحي الحياة والذي قدّم تسهيلات كبيرة في حياة الناس في جميع المجالات، وذلك من خلال المواقع والتطبيقات المختلفة. اليوم سنتحدث عن تطبيق رصيد هو تطبيق متخصص في شحن البطاقات الرقمية مثل، بطاقات الألعاب، وبطاقات الإنترنت، والاتصالات، والموسيقى وغيرها من البطاقات المختلفة التي يوفر تطبيق وموقع رصيـد خدمة شحنها بكُل سهولة ويسر.

تطبيق رصيد

تطبيق رصيد من أوائل التطبيقات في المملكة العربية السعودية لشحن البطاقات الرقمية، يوفر مزايا مُختلفة للمنافسين المهتمين بهذه البطاقات، يُعتبر التطبيق الأسرع والأفضل بين مُنافسيه من مزودي خدمات الشحن مقارنةً بسرعته وسهولة استخدامه. من البطاقات الرقمية التي يوفرها تطبيق رصيد:

بطاقات شحن الرصيد و الإنترنت الخاصة بشركات الإتصالات السعودية

شحن سوا – موبايلي – زين – فيرجن – ألو – جو – كويك نت – فرندي – ليبارا

فرصة الشراء من أهم المواقع الإلكترونية والمتاجر الرقمية

أمازون – سكايب – فيس بوك – ايتونز – جوجل بلاي

بطاقات الألعاب

نينتيندو – ماين كرافت – بطاقات ريزر جولد – ريكستي – اكس بوكس – بلاي ستيشن – فيفا – ببجي – فورتنايت – كول اوف ديوتي

بطاقات الأفلام والموسيقى

سبوتي فاي –أنغامي – نت فلكس – شاهد VIP

بطاقات الخدمات

كريم – مرسول

مميزات تطبيق رصيد :

تجربة المستخدم سهلة ومريحة للعملاء مُستخدمي التطبيق

التوصيل الفوري لأكواد الشحن عند طلب البطاقات

سهولة إدارة الحساب في التطبيق وشراء جميع أنواع البطاقات

يوفر تطبيق رصيد وسائل دفع متعددة VISA – mada – ApplePay -Alrajhi Bank

يدعم تطبيق رصيد عدة لغات منها: العربية، والإنجليزية، والهندية، ولغة الأوردو

يقدم التطبيق تقارير مفصلة بالحركات، وعمليات الشحن التي تمت من قبل المستخدم

بإمكانك دعوة أصدقائك للتطبيق وتحصل بذلك على نقاط مجانية يتم تحويلها إلى رصيد

طريقة استخدام تطبيق رصيد

حمل تطبيق رصيد Rasseed ثم قم باتباع الخطوات التالية :

تسجيل مستخدم جديد، وإدخال كود التفعيل الذي سيصل عبر رسالة نصية إلى رقم جوالك الدخول إلى الصفحة الرئيسية، واختر البطاقة التي تود شرائها اختر الفئة المرادة وقم بإضافتها إلى السلة أو اضغط مباشرة على “شراء” ادخل بياناتك في الحقول المخصصة واختر طريقة الدفع لإتمام عملية الشراء لرؤية البطاقات التي قمت بشرائها اذهب إلى صفحة المستخدم وقم باختيار “بطاقاتي” يمكنك شحن بطاقتك أو تحويلها لشخص آخر

نصيحة “أخبار التطبيقات” حول هذا التطبيق

من أهم التطبيقات التي تحتاجها إذا كُنت مهتماً بشحن بطاقات الألعاب وبطاقات الانترنت على وجه السرعة، للاستفادة من العروض والخصومات التي يقدمونها على بطاقات الألعاب خصيصاً مثل، شحن شدات ببجي وبطاقات فري فير وبطاقات الفيفا.

تحميل تطبيق رصيد

على الايفون والايباد من الآب ستور:

السعر : تحميل مجاني

إضغط هنا للتحميل

على أجهزة الأندرويد من جوجل بلاي:

السعر : تحميل مجاني