هذا الهاتف سيكون أرخص هاتف مع معالج سنابدراجون 888 الرائد!

في الوقت الحالي الهاتفين الأرخص مع معالج سنابدراجون 888 هم جالكسي S21 وشاومي مي 11، لكن يبدو أن هناك منافس قادم قريبًا وسيكون أرخص من كليهما، ونحن هنا نتحدّث عن هاتف Realme GT 5G الجديد، وطبقًا لمنشور رسمي على ويبو فالهاتف سيأتي بسعر منخفض جدًا مقارنة بمواصفاته.

هاتف Realme GT 5G سيكون الأرخص مع معالج سنابدراجون 888

حسب المنشور الجديد من Xu Qi Chase من ريلمي، الهاتف سيأتي بتسعير مشابه لتسعير هاتف ريلمي X50 برو لعام 2020، ونحن هنا نتحدّث عن سعر في حدود 516 دولار أمريكي، وهذا السعر قد يزداد قليلًا عن التوفر العالمي للهاتف بالطبع نظرًا لأنه السعر الصيني، لكنه يظلّ أقل من منافسيه السابق ذكرهم.

هاتف مي 11 على سبيل المثال يبدأ سعره عند 900 دولار أمريكي تقريبًا، في مقابل 800 دولار أمريكي لهاتف جالكسي S21، ولو افترضنا توفّر هاتف Realme GT 5G في مقابل 600 دولار أمريكي فهذا في حد اته سيكون عامل جذب كبير جدًا.

المواصفات الخاصة بهاتف ريلمي GT 5 ليست مؤكدة بعد، لكن التسريبات قد أشارت لقدوم الهاتف مع شاشة بقياس QHD+ بتردد 160 هيرتز، وهو رقم لم نراه من قبل، هذا مع شحن سريع 125 واتّ لبطاريته ذات السعة 5,000 ملي أمبير بجانب معالج سنابدراجون 888 طبعًا.

الهاتف أيضًا سيقدّم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقات 64، 13 و 13 ميجابيكسل، وفي حالة توفّر الهاتف بهذه المواصفات وبهذا السعر فعلًا فستكون المنافسة قد اشتعلت لأشدها!