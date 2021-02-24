طرح الملصق الدعائي لمسلسل ياسر جلال الجديد

كشفت شركة “سينرجي” للإنتاج والتوزيع الفني عن الملصق الدعائي لمسلسل “ظل راجل” المقرر طرحه في الموسم الرمضاني القادم.

حيث نشر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تامر مرسي الملصق على صفحته الرسمية في موقع “فيس بوك”.

وظهر في الملصق الترويجي صورة الفنان ياسر جلال بطل العمل، بالإضافة إلى أسماء المنتج، المؤلف، والمخرف، والمشرفين على العمل.

وحظي الملصق بإعجاب جمهور ياسر جلال الذين أكدوا انتظارهم لظهوره في هذا العمل.

ومسلسل “ظل راجل” من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد الصالح، وبطولة ياسر جلال، نور، محمود عبد الغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وغيرهم من النجوم.

يذكر أنّ النجم المصري حقق نجاحاً كبيراً العام الماضي من خلال لعبه دور البطولة مسلسل الفتوة الذي أحرز تفوقاً واسعاً.

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