تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – تطبيقات مميزة وعروض مجانية نرشحها لكم للتجربة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق اتساق – تعلم التجويد والقراءات

أول مشروع صوتي مرئي متكامل لإتقان المسائل الأدائية في التجويد والقراءات، يُعنَى بضبط أهم الدقائق الأدائية في التجويد والقراءات ،عبر تقديم نماذج تعليمية مرئية، وفق طرق عصرية تستند إلى منهجية علمية؛ من أفواه كبار المشايخ المقرئين المتصدرين في العالم الإسلامي،والمتصل سندهم بالنبي.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق مترجم المواقع

إذا كانت ميزة ترجمة المواقع في متصفح سفاري ليست متوفرة لديك، يمكنك الاعتماد على هذه الإضافة التي تجعل متصفح سفاري قادراً على ترجمة المواقع وصفحات الإنترنت أثناء التصفح بضغطة زر من وإلى أي لغة من بينها العربية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Typic للكتابة على الصور

تطبيق مميز يتيح لك الكتابة على الصور بأشكال وتصميمات وخطوط مختلفة ليس هذا فقط بل أيضاً يتيح لك تصميم صور مخصصة لقصص ومنشورات التواصل الاجتماعي وتصميم البوسترات والفلايرز وغير ذلك. التطبيق يدعم اللغة الإنجليزية فقط.

السعر : تحميل مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Wattpad شبكة اجتماعية لهواة القصص

هو تطبيق أشبه بشبكة اجتماعية يتيح للمستخدمين قراءة القصص والاستماع إليها أو تأليفها وكتابتها، وهو عبارة عن مجتمع مفتوح لهواة ومحبي القصص كما يعتبر أداة مهمة لمحبي تعلم اللغات عبر القصص.

السعر : تحميل مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق moloko – ثيمات وأيقونات

هو تطبيق يحتوي على العديد من الأيقونات عالية الجودة وكذلك الثيمات المختلفة من أجل تعديل وتخصيص الشاشة الرئيسية في الايفون كما يحلو لك بدلاً من الثيم والشكل الافتراضي المعتاد لها.

السعر : تحميل مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Craft محرر النصوص ومدون الملاحظات

من التطبيقات التي نرشحها بشدة من أجل إنشاء المستندات وتحرير النصوص فيها حيث يحتوي على العديد من الأدوات للتحكم في النصوص وكذلك إضافة الصور والروابط وإنشاء القوائم بسهولة مع إمكانية التعديل لاحقاً بسهولة أو الحفظ على هيئة ملف PDF لسهولة المشاركة وغير من المزايا الرائعة. التطبيق يعمل على الايفون والايباد.

السعر : تحميل مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Buddywatch لتغيير واجهة ساعة ابل

تطبيق مفيد للغاية لمستخدمي ساعة ابل حيث يحتوي على مكتبة من الواجهات المختلفة للساعة Watch Face‪s‬ مع إمكانية تنزيلها وتطبيقها على ساعة ابل والتبديل بينها بسهولة وضغطة زر.

السعر : تحميل مجاني