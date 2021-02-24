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كيف يحمي مرضى السكري أنفسهم من هشاشة العظام؟

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الجمعية الألمانية قدرة مرضى السكري على التغلب على هشاشة العظام من خلال التغذية السليمة.

وأشارت الجمعية الألمانية إلى أنّ السكري يزيد من احتمال إصابة الشخص بهشاشة وضمور العظام، مما يرفع نسب الإصابة بالكسور.

ودعت مرضى السكري للحرص على تناول الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم كالخضراوات، المكسرات، منتجات الألبان، والصويا، بالإضافة للحرص على الحصول على الفيتامين “د” من خلال التعرض المستمر لأشعة الشمس، أو من خلال تناول الأسماك البحرية، البيض، الفطر، وغيرها من الأغذية الغنية به.

وأكدت الجمعية الألمانية أهمية تناول مريض السكري للأدوية التي تساعده على ضبط مستوى السكر في الدم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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