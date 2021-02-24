منظومة التسجيل الخاصة بلقاح كورونا ستطرح نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم

قال عضو اللجنة الاستشارية العلمية لمُجابهة جائحة كورونا حيدر السائح، في تصريح للرائد الأربعاء، إنهم في انتظار وعود تجمع “كوفاكس” بتوريد أول دفعة من اللقاحات الأيام المقبلة، ولكن إلى الآن لا جديد، مُشيراً إلى أن منظومة التسجيل الخاصة باللقاح جاهزة، وفي مرحلتها الأخيرة لربطها بالرقم الوطني، وستطرح نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم.

وأكد السائح أن الوضع الوبائي في ليبيا حرج وخطير في ظل غياب المُشغلات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا، واستمرار التجمعات بين المواطنين.

وأوضح السائح أن حكم اللجنة على الوضع الوبائي لا تتم من خلال نشرة المركز الوطني لمُكافحة الأمراض، بل على عدد الأسرة الشاغرة في مراكز العزل.

وأكد السائح أن سرعة توريد اللقاح تحتاج أن تخطو الحكومة خطوة جادة بالاتصال بالشركات والدول المُصنعة للاستعجال في جلبه للبلاد.

يُذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 129 ألف، و797 إصابة، وحالات الشفاء 117 ألف و991 متعافي، والوفيات 2151.

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