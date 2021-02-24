تطبيقات الأسبوع للاندرويد – أسبوع مختلف مع أفضل التطبيقات والألعاب المختارة بعناية وأفضل العروض

حلقة جديدة من مقال تطبيقات أندرويد للاسبوع، واليوم نقدّم لكم أفضل تطبيقات ممكنة من حيث حداثة التوفر أو من حيث الفكرة والفائدة لتلك التطبيقات، بعض التطبيقات في المقال ستتعرف عليها لأول مرة، والبعض الآخر عبارة عن تطبيقات موجودة منذ فترة لكنها مفيدة لذلك نذكركم بها! هذا كله إلى جانب التطبيقات والألعاب المتاحة مجانًا لفترة محدودة –والتي ننصح بتحميلها فورًا– وأيضًا أحدث إصدارات ألعاب الهواتف الذكية.

تطبيق Colorize – تلوين الصور القديمة بشكل احترافي



يتيح لك هذا التطبيق المميز أن تقوم بتلوين الصور القديمة ذات الألوان الأبيض والأسود بشكل تلقائي ودقيق جدًا وبالاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة، التطبيق يتيح لك تلوين عدد غير محدود من الصور بأعلى جودة كما أنه قد حصد تقييمات مرتفعة جدًا منذ إطلاقه.

السعر : مجّاني

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تطبيق Journey وأهمية تسجيل اليوميات



الفكرة هنا ليست في التطبيق وأداؤه بقدر ما هي متعلقة بأهمية الفعل نفسه، فعل تسجيل اليوميات Journaling يُعد عادة مهمة جدًا ويجب تطويرها عند كل إنسان! يتيح لك التطبيق تسجيل يومياتك بشكل يومي ومنظم والوصول إليها من جميع أجهزتك، وتكمن أهمية تلك العادة في جعلك على علم دائم بما يجري في حياتك ومنع نسيان الأحداث المهمة والمؤثرة!

السعر : مجّاني

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تطبيق Meeme المرح لإنشاء ميمز خاصة بك



الميمز ببساطة هي الصور المضحكة ذات الأفكار الغريبة والمثيرة للحس الفكاهي، وإن كنت من عشاق هذا النوع من الفن الهزلي نشاركك هذا التطيق والذي يصل تقييمه إلى 4.6/5 والذي يتيح لك إنشاء Memes خاصة بك بالاعتماد على الصور الموجودة على هاتفك ومحرر الصور المدمج في التطبيق!

السعر : مجّاني

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تطبيق Bluetooth Widget للتحكم في السماعات بسرعة



هذا التطبيق هو حقًا بسيط ومباشر، فهو يتيح لك فقط إنشاء Widget على الشاشة الرئيسية لهاتفك لتتحكم في سماعات البلوتوث الخاصة بك ببساطة، من خلال الويدجت تلك يمكنك الاتصال بسرعة بسماعاتك أو فصل الاتصال والتحكم في الأجهزة دون أي حاجة للدخول للإعدادات!

السعر : مجّاني

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تطبيق Selection لتحويل أي نص لإشعار



يتيح لك هذا التطبيق ببساطة أن تحوّل أي نص لإشعار! كل ما يجب عليك فعله هو تحديد النص وكأنك ستنسخه ومن ثم اختر الخيار الخاص بالتطبيق ليتم إرسال هذا النص ليكون في منطقة الإشعارات بشكل دائم حتى تقوم بإزالته! هذا طبعًا بالإضافة لإمكانية إضافة النصوص التي تريدها بشكل يدوي!

السعر : مجاني

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15 يوم مجاني لتطبيق Pro KnockOut لقص الصور وتعديلها وتغيير الخلفية بسهولة!

عبر تطبيق Pro KnockOut يمكنك تعديل أي صورة كما تشاء، فالتطبيق يتيح خيارات عديدة لقص الصور بشكل احترافي وكذلك تغيير الخلفية بسهولة إذا كانت لا تعجبك أو إزالة الأجزاء الغير مرغوب بها دون أن تتأثر الصورة!

تطبيق Pro KnockOut سيكون دليلك لفعل الكثير لصورك، وبطبيعة الحالة النتيجة مبهرة ورائعة، خاصة إذا علمت أنه يوفر لك الكثير من الأدوات للتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر والكثير من المزايا الأخرى.

**** البرنامج متاح للاستخدام المجاني لمدة 15 يوماً كاملة!

اشترك من داخل التطبيق واحصل على 15 يوم مجاني من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Bigger Lens LLC‏

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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لعبة Blees Mobile من الألعاب الكبيرة والقوية لأندرويد



تتيح لك هذه اللعبة تجربة لعب MMORPG وRole-Playing مميزة مع جرافيكس رائعة، هذا في حين أن اللعبة حصدت تقييمات أعلى من 4/5 كإجمالي وهو رقم ممتاز بالنسبة للعبة من هذا النوع! اللعبة أونلاين ويمكنك الاختيار بين أنواع مختلفة من الشخصيات مع وجود نظام منافسة احترافي وممتع.. جربها!

السعر : مجّانية

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لعبة League of Stickman المعروفة



هذه اللعبة مدفوعة في الأساس لكنها متاحة حاليًا مجانًا، وهي لعبة Side-Scrolling ممتعة جدًا مع جرافيكس مميزة وتجربة لعب رائعة، هذا إلى جانب وجود أكثر من شخصية وأنها تعمل على جميع الأجهزة بأداء ممتاز، يجب أن تجربها أو أن تضيفها إلى مكتبتك.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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لعبة Tomb Hunter Pro الصاعدة بقوة



هذه اللعبة أيضًا مميزة، صحيح أنها لا تقدّم أفضل جرافيكس ممكن لكنها ممتعة كلعبة RPG وFPS وتقدم عناصر مميزة يحب تجربتها، اللعبة أيضًا تقدّم تجربة رعب جيدة وتجربة لعب مميزة لذلك ننصحك بتحميلها خصوصًا أن تقييماتها عالية ولأنها لعبة مدفوعة من الأساس!

السعر : مجانية لفترة محدودة

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تطبيقيّ راديو الثمانينيّات والتسعينيّات



فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي هي فترة ضمّت موسيقى محبوبة جدًا على المستوى العالمي، وهناك تطبيقات تقدم راديو مخصص لهذه الأغاني، منها هذين التطبيقين المدفوعين والمتاحين مجانًا لفترة محدودة.

السعر : راديو 80s – مجاني لفترة محدودة

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السعر : راديو 90s – مجاني لفترة محدودة

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لعبة Cannon It! الجديدة مع رسوميات مميزة



تتميز هذه اللعبة برسوم مميزة ذات منحى فني إلى جانب اعتمادها على قوانين الفيزياء مما يزيد الواقعية في اللعبة بشكل كبير! تتيح لك اللعبة اللعب في الثلوج، الجبال، الغابات والصحراء مع رسوميات مميزة، هذا إلى جانب سهولة اللعب والمتعة الكبيرة لها، اللعبة جديدة لكنها حققت نجاج ملحوظ!

السعر : مجانية لفترة محدودة

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

