تقرير: لقاح «جونسون أند جونسون» آمن وفعال

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في تقرير لها، إن لقاح شركة “جونسون أند جونسون” المضاد لفيروس كورونا “آمن وفعال” في الوقاية من الحالات المتوسطة والشديدة من كوفيد-19.

وأكدت الإدارة أن اللقاح المكون من جرعة واحدة فعال بنسبة 66 في المائة، وهو متوافق تماما مع معاييرها، وبشكل أكثر تحديدا، فإن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 85 بالمائة في الوقاية من الحالات الشديدة من كوفيد-19 ويقي من الدخول إلى المستشفى وحصول حالات وفاة.

وكانت الشركة المنتجة للقاح أعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 66 في المائة، بعد اختباره على 44 ألف شخص في الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وكانت “جونسون آند جونسون”قدمت بيانات حول لقاح فيروس كورونا إلى منظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث تسعى للحصول على الضوء الأخضر للاستخدام في حالات الطوارئ.

وذكرت الشركة أن الموافقة على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ شرط أساسي لانضمام اللقاح إلى برنامج مراقبة COVAX الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، وكشفت أنها قدمت أوراقها إلى هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

