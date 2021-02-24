جديد سوني.. كاميرا بميزة الضبط التلقائي لتصوير الأفلام

كشفت شركة سوني اليابانية عن كاميرا جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها ILME-FX3.

وزودت الشركة اليابانية الكاميرا الجديدة بمستشعر Exmor R CMOS بدقة تصوير 10.2 ميغا بيكسل المناسبة لتصوير الأفلام.

وستدعم الكاميرا الجديدة ميزة الضبط التلقائي السريع Hybrid AF، ميزة الضبط التلقائي والكشف وتحديد المشهد التي تساعد على اكتشاف التباين.

وتتميز الكاميرا الجديدة بحساسية من EV-6 إلى EV-20 مع IOS يعادل 100 وفتحة عدسة F2.0، وميزة التثبيت البصري مع آلية التعويض بين 5 محاور، والتي ترتكز في أساسها على مواصفات العدسة المستخدمة.

ومن خلال الكاميرا الجديدة سيكون المستخدمون قادرين على تنسيق RAW بحجم 16 بت مع مستشعر بإطار كامل بدقة 4264 في 2408.

وسيساعد المعالج BIONZ XR الكاميرا على تسجيل فيديوهات بدقة K4 عند معدل 120 إطار لكل ثانية.

يذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية في مارس القادم بسعر يصل إلى 3900 دولار أمريكي.

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