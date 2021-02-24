LG تطلق حاسوباً متطوراً من الجيل 11.. إليك مواصفاته

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه LG Gram 360.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core من الجيل الحادي عشر يدعم معايير EVO ومعالج رسوميات Lrix XE.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الحاسوب الجديد بشاشة IPS LCD بمقاس 14 أو 16 بوصة، وجودة عرض 2560 * 1600 بيكسل، وتتميز الشاشة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان DCI-P3. بنسبة 99%.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية مدمجة بقوة 80 واط، واي فاي، مجموعة من المنافذ للتصويل، وستوفره بألوان الأسود، الفضي، والأخضر.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الحاسوب الجديد بسعر يبدأ من 1877 دولارا أمريكيا.

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