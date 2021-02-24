الشيف بوراك يُشعل مواقع التواصل بـ”موقف طريف”.. شاهد

تعرّض الشيف التركي بوراك لحادثةٍ طريفة جديدة أثناء طهوه لأحد الأطباق، حيث كاد أن يسقط أثناء محاولته قلب طبق طعام قبل أن يهرع مساعدوه لنجدته في اللحظات الأخيرة.

وقام الشيف التركي الشهير بنشر مقطع فيديو للحادثة على حسابه في موقع إنستغرام، وحظي المقطع بعدد كبير من المشاهدات التي تجاوزت 12 مليون مشاهدة.

ووجّه “بوراك” كلامه لصديقه لاعب الفنون القتالية حبيب نور محمدوف، وقال إنّه يتعرض بشكل دائم لمثل هذه الحوادث الطريفة خلال عمله، ليقوم حبيب بالرد عليه بالقول: إن كنت لا تعرف فأنت تعلم الآن.

وترك متابعو الشيف التركي مجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة حول المقطع، وقالوا إنّ مهارة بوراك انخفضت.

يذكر أن هذه الحادثة تعد الثانية للشيف التركي في دبي، حيث تعرّض قبل أقل من شهر لسقوط على الصخور أثناء محاولته صيد السمك.

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