كورونا يُدخِل الفنان المصري يوسف شعبان المستشفى

أكدت مصادر مقربة من الفنان المصري يوسف شعبان إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقالت المصادر إنّ الفنان البالغ من العمر 89 قد نُقِلَ إلى مستشفى العجوزة في محافظة الجيزة شمال البلاد.

وكان نقيب الفنانين المصريين أشرف ذكي قد أبدى انزعاجه من الشائعات التي انتشرت على مواقع الإنترنت، وتحدثت عن تدهور الحالة الصحية للفنان القدير قبل أن يتم الإعلان عن إصابته بالفيروس السريع الانتشار.

ويعد الفنان المولود في العام 1931 واحداً من أهم نجوم الدراما والسينما المصرية والعربية، حيث قدّم خلال حياته أكثر من 110 فيلما، وأكثر من 50 مسرحية، بالإضافة لمشاركته في 130 مسلسلا دراميا.

ومن أبرز الأعمال التي قدّمها يوسف شعبان نذكر المال والبنون، زقاق المدق، درب الجدعان، ميرامار، واذكريني، والرصاصة لا تزال في جيبي، الطريد، مراتي مدير عام، وغيرها من الأعمال.

يذكر أنّ الفنان المصري شغل منصب نقيب الممثلين المصريين في الفترة ما بين عام 1997 و2003.

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