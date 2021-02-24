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حلا شيحة تثير جدلاً واسعا بزواجها الجديد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة عشاقها بإعلانها الزواج من الداعية معز مسعود خلال شهر فبراير.

لتعيد هذه الزيجة للأذهان قصة زواجها السابق من الكندي يوسف هرسن الذي اعتنق الإسلام، ودفعها لاعتزال الفن وارتداء الحجاب لعدة سنوات.

قبل أن تعود في العام 2018 عن قرار اعتزالها، وتقوم بخلع الحجاب والعودة إلى الساحة الفنية، حيث قدّمت عددا من الأعمال.

ويبدو أنّ النجمة المصرية تأثرت بدعاية الدعاة الجدد، حيث أكد زوجها الجديد بأنّ الإسلام لا ينهى عن الحياة، حيث قال يمكن أن تكون ملتزماً، ورياضياً، ومتفوقاً، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه لحلا من أجل تقديم أفعال مفيدة للجماهير.

يذكر أنّ حلا شيحة قدّمت خلال مشوراها الفني مجموعة كبيرة من الأعمال، أبرزها غاوي حب، ليه خلتني أحبك، عريس من جهة أمنية، خيانة عهد، مش أنا، وغيرها من الأعمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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