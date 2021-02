هل ارتداء الكمامات في الصيف ضروري أم لا ؟ مصادر بريطانية تُجيب

سؤال أجابت عليه جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، قالت إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا خلال اشهر الصيف.

قالت هاريس إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير , لكن استخدامها سيكون ضروريا مرة أخرى في الشتاء على الأرجح، وسبق لبريطانيا ان فعلت ذلك الشيء العام الماضي

أضافت هاريس: ” سنطبق ذلك عندما نرى ان المعدلات تنخفض”.

وتابعت هاريس خلال حديثها في مؤتمر صحفي “أعتقد أن فترة الصيف بشكل عام هي فترة أكثر أمانا لنا ولا تحتاج لكثير من التدخل. لكن أعتقد أن هذا لا يعني أن نستبعدها وضع الكمامات عندما ندخل مجددا في فترات الشتاء”.

تأتي هذه التصريحات مع مرور نحو شهرين على بدء عملية التطعيمات ضد كورونا في عدد من البلدان، بينها بريطانيا، وفي الوقت الذي تسعى شركات اللقاحات لإنتاج أكبر كميات من الجرعات لمكافحة الوباء.

وفي سياق متصل، كان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد قال إنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماما مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح، مضيفا أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن.

وفي تصريح له أمام البرلمان قال جونسون “السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع القول إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كورونا كما نعيش مع الإنفلونزا على المدى الطويل, هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا”.

وفي وقت سابق، كانت قد أظهرت إحصاءات تشير إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا تتراجع في جميع أنحاء العالم منذ شهر ووصلت الثلاثاء الماضي لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، لكن خبراء الصحة يحذرون من التراخي حتى في الوقت الذي يجري فيه توزيع اللقاحات بجميع أنحاء العالم.

ويتزامن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات مع إجراءات العزل العام وتشديد القيود على التجمعات والحركة في الوقت الذي تجري فيه الحكومات حسابات توازن دقيقة بين ضرورة وقف الموجات المتعاقبة من الوباء والحاجة إلى إعادة الناس للعمل والأطفال إلى المدارس.

وأظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 112.31 مليون شخص أُصيبوا بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و592252. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

