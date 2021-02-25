تحديث تيليجرام الجديد – عدد من المميزات منها المسح التلقائي للرسائل ودعم الـWidgets

منذ كشفت واتساب عن سياسة خصوصيتها الجديدة والمثيرة للريبة والمستخدمين ينتقلون جديًا إلى بدائل واتساب الآمنة، ولعل أبرز هذه البدائل هو تطبيق تيليجرام والذي يضم حاليًا تشكيلة ضخمة من المميزات والخواص المفيدة، واليوم يُعلن التطبيق عن تحديث جديد وضخم يجلب عدد من المميزات الرئيسية والتي ستفيد المستخدمين حتمًا.

أبرز المميزات في تحديث تيليجرام الجديد

التحديث الجديد يضم خاصية جديدة وهي إنشاء روابط دعوة للمجموعات محدودة بمدن زمني معيّن، هذا إلى جانب إمكانية QR Code لتلك الدعوة والتي سيتمكن المستخدم من الدخول للمجمعة بمجرد مسح هذا الكود، هذا في حين أن صاحب المجموعة سيكون بإمكانه التحكم في عدد المستخدمين الذين يمكنهم استخدام رابط الدعوة هذا.

بالإضافة إلى ما سبق، تم إضافة خاصية التبليغ عن المحتوى غير اللائق عبر المنصة وذلك داخل المجموعات أيضًا، سيكون بإمكان المستخدم التبليغ عن أي رسالة بها عنف، سبام، محتوى إباحي أو تعدي على الأطفال.

أيضًا، التحديث الجديد يأتي مع دعم خاصية الـWidgets وهي التطبيقات المصغرة التي يتم إضافتها للصفحة الرئيسية للهاتف، وسيكون هناك نوعين من هذه الويدجت، الأول يضم المحادثات بكامل محتواها والثاني يضم أيقونات المحادثات فقط دون النص الخاص بها.

أخيرًا، صار تيليجرام الآن يدعم خاصية مسح الرسائل تلقائيًا في المجموعات، وببساطة سيكون بإمكان مدير المجموعة أن يجعل الرسائل تمسح بشكل تلقائي بعد مرور فترة معينة، وبعض التقارير قد ذكرت أن هذه الخاصية قد تأتي للمحادثات الفردية أيضًا.

التحديث الجديد هو تحديث Telegram v7.5 beta، وهذه الخصائص ستبدأ في التوفر أولًا لأندرويد، بينما توفرت بعضها لتيليجرام على نظام macOS، يُمكنك تحميل الـAPK من هنا مباشرةً أو أن تحدث التطبيق عبر متجر بلاي، كما سيتوفر كذلك لأجهزة الايفون والايباد.

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