شركة سامسونغ كشفت عن أنواع هواتف وأجهزة Galaxy الذكية التي ستحصل على تحديثات أنظمة Knox لحمايتها من البرمجيات الخبيثة.

وأفادت الشركة في تدوينة لها على الإنترنت إلى أن مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية التي طرحتها العام الفائت ستحصل على دعم أنظمة Knox لمدة 4 سنوات، لحمايتها من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وعمليات الاختراق.

ومن بين الأجهزة المذكورة ستكون أجهزة Galaxy Foldable devices مثل : Foldو Z Fold2 5G,و Z Flipو Z Flip 5G.

كما سيصل الدعم إلى هواتف الفئة S مثل : 10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G، وإلى هواتف NOTE ومنها: Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G، إضافة إلى أجهزة : XCover FieldPro, XCover Pro، وهواتف الفئة المتوسطة A مثل : A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G A71 5G.

ولن يقتصر الدعم على أجهزة الهواتف فحسب، بل سيصل إلى مجموعة من الحواسب اللوحية مثل: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab Tab S6, Tab Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7.

The post سامسونغ: هواتف ستحصل على 4 سنوات من تحديثات الأمان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا