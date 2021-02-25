رسميًا – الكشف عن لعبة PUBG New State، إصدار جديد كليًا من ببجي موبايل

لعبة PUBG Mobile هي واحدة من أنجح ألعاب الهواتف الذكية على الإطلاق مع عدم وجود منافسين أشداء لها، اللعبة تقدم تجربة لعب مثالية ساعدتها على جذب ملايين اللاعبين حول العالم، اليوم تم الكشف عن لعبة PUBG New State، وهي إصدار جديد كليًا من لعبة ببجي موبايل الأصلية.

كل المعلومات حول لعبة PUBG New State

اللعبة الجديدة ستأتي مع نفس تجربة اللعب الحالية، وهي تجربة البقاء على قيد الحياة Battle Royale، لكن هذا سيحدث ضمن خريطة جديدة كليًا ومستقبلية في مضمونها، وبدلًا من وصف Chicken Dinner للفائز، سيوصف بلفظ Lone Survivor أو الناجي الوحيد.

الحجز المسبق قد فُتح رسميًا على متجر بلاي، في حين أنه لم يتوفر بعض على متجر آب ستور، هذا بينما تم طرح الإعلان الرسمي للعبة، وهنا نلاحظ أن شكل وحركة الشخصيات ستكون كما هي لكن مع بعض العناصر المستقبلية، هذا مع العلم أن الحجز المسبق سيكفل للاعبين الحصول على Skin مميز للسيارات.

اللعبة الجديدة تأتي من تطوير شركة تدعى Krafton وليس من تطوير Tencent، لكن هناك اتفاقات بين الشركتين بالفعل، حتى الآن لا توجد معلومة واضحة عن موعد الطرح الرسمي للعبة، لكن يمكنك أن تحجزها الآن من متجر بلاي ستور من خلال هذا الرابط.

ما رأيك؟ وهل تظن أن لعبة PUBG New State ستستطيع تحقيق نفس النجاح الذي تحققه لعبة ببجي موبايل الأصلية؟ شاركنا في التعليقات.