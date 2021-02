شهدت ولاية أوكلاهوما الأمريكية جريمة مروعة في، حيث قالت السلطات أن لورانس أندرسون قام بطعن جارته لين بلانكشيب البالغة من العمر 41 عاماً حتى الموت في منزلها، ولم يكتف بقتلها بل قام بانتزاع قلبها وطبخه لعائلته.

وقال وكيل في مكتب التحقيقات في ولاية أوكلاهوما: “طبخ القلب مع البطاطس ليطعم عائلته اعتقاداً منه أنه سيطرد الأرواح الشريرة”. وفقا لقناة الحرة.

يقيم أندرسون في 214 West Minnesota مع عمته ديلسي باي، وعمه ليون بعد إطلاق سراحه من السجن في يناير.

وفي أحد الأيام توجه أندرسون إلى منزل بلانكينشيب ومن ثم عاد إلى منزل باي بحوزته قلب بلانكيتشيب، وقام بطبخ القلب مع بطاطس وقدمه كوجبة لعائلته، كي يطرد الأرواح الشريرة من المنزل.

لاحقاً عثرت السلطات على جثة عمه ليون باي وحفيدته البالغة من العمر 4 سنوات في المنزل، كما تم نقل عمته إلى المستشفى بعد تعرضها للطعن.

ويعتقد أنه السبب وراء جرائم القتل هذه، وبعد اعتقاله اعترف بأنه قام بقتل جارته.

وهو محتجز الآن في سجن Grady ، ولأندرسون تاريخ طويل من جرائم العنف المنزلي، وحيازة المخدرات وغيرها.

The post رجل ينتزع قلب جارته ويطعمه لعائلته لطرد الأرواح الشريرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا