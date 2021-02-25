آبل تتصدر مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأخير من 2020

حصلت شركة آبل على صدارة مبيعات الهواتف الذكية في العالم في الربع الأخير من 2020 وذلك بعد إصدار الشركة هواتف ايفون 12 العاملة بنظام الجيل الخامس لتتقدم بذلك عن سامسونج في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة.

رغم أن المبيعات العالمية انخفضت بنسبة 5.4% في الربع الأخير و12.5% في مجمل العام إلا أن المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا باعت في الربع الرابع 80 مليون هاتف ذكي.

وجاء في المركز الثالث عالمياً بعد آبل والكروية الجنوبية سامسونغ الشركات الصينية الثلاث شاومي (43.4 مليونا) وأوبو (34.3 مليونا) وهواوي (34.3 مليونا أيضا)، أما سنوياً فتتصدر سامسونغ رغم أن مبياعاتها انخفضت بنسبة 14.6٪؜.

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