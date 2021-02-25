“آنكر” تُطلق “باور بانك” لشحن هاتف “آيفون 12”

كشفت شركة “آنكر” الصينية عن باور بانك جديد مخصص لشحن “آيفون 12” أطلقت عليه PowerCore Magnetic 5K.

وقالت الشركة الصينية إنّ الباور بانك الجديد سيأتي بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير، تكفي لشحن هاتف “آيفون 12″ بشكل كامل، و”آيفون 12 برو ماكس” بنسبة 95%، و75% بالنسبة لهاتف “آيفون 12 برو ماكس”.

وأشارت “آنكر” إلى أن الباور بانك الخاص بها قادر على شحن “آيفون” بسرعة أكبر من شاحن الشركة الأمريكية.

ويتم شحن “الآيفون” من خلال تركيب الباور بانك على الجانب الخلفي للهاتف، بواسطة الحلقة المغناطيسية MagSafe.

وأكدّت الشركة الصينية إمكانية إعادة شحنها من خلال منفذ USB-C الموجود في الجزء السفلي منها.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الباور بانك الجديد، ولا عن سعره.

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