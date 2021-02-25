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رجل أمريكي يزييف عملية اختطاف للتهرب من عمله

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

عثرت شرطة كوليدج في أريزونا الأميركية على رجل يدعى براندون سولز (19 عاماً) وهو مقيّد اليدين وفي فمه قطعة تمنعه من التكلم، وقال ان رجلين ملثمين قاما باختطافه ووضعوه في سياره وتركوه في المكان.

وبعد تحقيقات مطولة لم تصل الشرطة إلى أي دليل على حدوث اختطاف أو اعتداء فضلاً عن كاميرات المراقبة التي لم تظهر أي من الأحداث التي رواها الرجل.

وبعد فترة وجيزة من ظهور نتائج التحقيق اعترف سولز أنه لم يتعرض للإختطاف وأنه فعل ذلك لتكون حجة لكي لا يذهب إلى العمل ليقتصي به الأمر إلى دفع غرامة مالية لتقديمه بلاغاً كاذباً.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • ليس هذا الرجل الامريكي هو المزيف والكاذب الوحيد في هذا العالم بل فيه ليبيا من اكذب منه ومختلق شئ لم يحدث هو أحد مغتصبي السلطه في حكومه غير شرعيه اقتنص وزارة الداخليه رغم أهليته لها وعندما قارب وقت فك أسبينتا من وزارته الوهميه فلم يكتفي بالوزاره الوهميه بل أخترع اكذوبه عملية اغتيال وهمي وكل ما هنالك هو حادث تصدام بين سياره من رتله الذي هو اكبر من رتل السراج ولكن الرجل جير الحادث العرضي علي انه محاولة أغتيال وقديما قالوا ان لم تستحي فافعل ما شئت

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