رجل أمريكي يزييف عملية اختطاف للتهرب من عمله

عثرت شرطة كوليدج في أريزونا الأميركية على رجل يدعى براندون سولز (19 عاماً) وهو مقيّد اليدين وفي فمه قطعة تمنعه من التكلم، وقال ان رجلين ملثمين قاما باختطافه ووضعوه في سياره وتركوه في المكان.

وبعد تحقيقات مطولة لم تصل الشرطة إلى أي دليل على حدوث اختطاف أو اعتداء فضلاً عن كاميرات المراقبة التي لم تظهر أي من الأحداث التي رواها الرجل.

وبعد فترة وجيزة من ظهور نتائج التحقيق اعترف سولز أنه لم يتعرض للإختطاف وأنه فعل ذلك لتكون حجة لكي لا يذهب إلى العمل ليقتصي به الأمر إلى دفع غرامة مالية لتقديمه بلاغاً كاذباً.

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