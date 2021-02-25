شركة Xiaomi الصينية تطلق سماعات لاسلكية رخيصة الثمن

كشفت شركة Xiaomi عن سماعتها الجديدة في الهند المميزة كونها لاسلكية وعملية ورخيصة الثمن وأطلق عليها اسم Mi Neckband Pro حيث جاءت مع طوق مطاطي خفيف الوزن يوضع حول الرقبة، تخرج من جانبيه سماعتان صغيرتان.

وزورت بحساسات لتجعل العناصر تعمل باللمس فقط للتحكم في الأصوات والرد على المكالمات فضلاً عن تقنية البلوتوث التي تسمح لها بالإتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية والحواسب لاسلكيا لمسافة 10 أمتار.

وجهزت مع ميزة عزل الضوضاء الخارجية حيث تستطيع عزل أصوات يصل تردداتها إلى 25 ديسيبل ومع بطارية تكفيها للعمل نحو 20 ساعة، علماً أن سعرها أقل من 30 دولار.

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