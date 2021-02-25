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بحيلة ذكية.. أمريكي يحاول التهرّب من العمل

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لجأ الشاب الأمريكي، براندون ساولز، البالغ من العمر 19 عامًا للحيلة؛ كي يتهرّب من العمل.

حيث عثرت عليه الشرطة مقيدًا في أحد شوارع كوليدج، الواقعة في ولاية أريزونا الأمريكية، وبفمه قطعة من القماش.

وقال الشاب الأمريكي للشرطة إنّ رجليْن ملثميْن قاما باختطافه بعدما ضرباه وأفقداه وعيه، ثم تركاه في هذا المكان.

أقوال براندون؛ دفعت الشرطة لمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، والتي لم تظهر وجود عملية خطف، وبمواجهته بالحقيقة اعترف الشاب بأنّه دبّر الخدعة لكي لا يذهب للعمل.

يُذكر أنّ الشرطة الأمريكية وجهت له تهمة الادعاء الكاذب، وقدمته للمحكمة التي فرضت عليه غرامة مالية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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