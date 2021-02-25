عالم ألماني: اللياقة الذهنية مرهونة بممارسة الرياضة

أكدّ عالم الرياضة الألماني، البروفيسور إنغو فروبوزه؛ أهمية الرياضة في الحفاظ على اللياقة الذهنية.

وأشار العالم الألماني إلى وجود دراسات أثبتت وجود صلة بين النشاط البدني والمهارات المعرفية، خاصةً في مرحلة الشباب؛ لأنّ معظم الخلايا تتشكّل في هذه المرحلة.

وأوضح أنّ المواظبة على ممارسة الرياضة تُحافظ على اللياقة البدنية عند التقدّم في السنّ، وتحمي كبار السن من الإصابة بالخرف والزهايمر.

ودعا البروفيسور الألماني، الناس؛ إلى ممارسة رياضة المشي بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، لمدة 45 دقيقة في كل مرة؛ وذلك كي يحافظوا على لياقتهم البدنية والذهنية، وحتى يحموا أنفسهم من الإصابة بالزهايمر والخرف عندما يتقدمون في العمر.

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