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عالم ألماني: اللياقة الذهنية مرهونة بممارسة الرياضة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ عالم الرياضة الألماني، البروفيسور إنغو فروبوزه؛ أهمية الرياضة في الحفاظ على اللياقة الذهنية.

وأشار العالم الألماني إلى وجود دراسات أثبتت وجود صلة بين النشاط البدني والمهارات المعرفية، خاصةً في مرحلة الشباب؛ لأنّ معظم الخلايا تتشكّل في هذه المرحلة.

وأوضح أنّ المواظبة على ممارسة الرياضة تُحافظ على اللياقة البدنية عند التقدّم في السنّ، وتحمي كبار السن من الإصابة بالخرف والزهايمر.

ودعا البروفيسور الألماني، الناس؛ إلى ممارسة رياضة المشي بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، لمدة 45 دقيقة في كل مرة؛ وذلك كي يحافظوا على لياقتهم البدنية والذهنية، وحتى يحموا أنفسهم من الإصابة بالزهايمر والخرف عندما يتقدمون في العمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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