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محمد حماقي يستعدّ لطرح أولى أغاني ألبومه لـ 2021

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد الفنان المصري محمد حماقي لطرح أغنية “حياتك في صورة” لتكون أولى أغاني ألبومه الجديد، الذي سيطرحه تباعًا في العام 2021.

وظهر النجم المصري في الإعلان التشويقي، الذي نشره على حسابه في موقع إنستغرام، معتليًا خشبة المسرح رفقة فرقته الموسيقية، وعلّق على الفيديو بالقول: لا شيء سوى المشاعر الجيدة، والموسيقى الرائعة، مؤكدًا طرح الأغنية كاملة، خلال الفترة القادمة.

وأغنية “حياتك في صورة” من كلمات أمير طعمية، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم.

يذكر أنّ أغنية “هو ده حبيبي” التي أطلقها في أغسطس الماضي تعد آخر أعماله، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، إذ تجاوز عدد مشاهداتها ثمانية ملايين مشاهدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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