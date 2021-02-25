زوجةٌ صينيةٌ تحصل على تعويض نظير خدمتها لطليقها

فرضت محكمة صينية غرامة مالية على رجل صيني، دفع مبلغ يقدر بحوالي 7,700 دولار أمريكي لطليقته نظير خدمتها له لمدة خمس سنوات بلا أجر.

وكان الرجل قد تقدّم بطلب الطلاق منذ زوجته في العام الماضي، وذلك بعد مرور خمس سنوات على زواجهما؛ الأمر الذي دفع الزوجة لطلب التعويض بحجة أنّ الزوج لم يكن يقوم بمسؤولياته تجاهها وتجاه المنزل والأولاد، مستندةً في ذلك إلى القانون الصيني الجديد الذي تم تطبيق في بداية العام الجاري، والذي يُلزم أحد الزوجين بدفع غرامة مالية في حين أثبت الطرف الآخر تحمّله مسؤولية أكبر في رعاية شؤون المنزل والعائلة.

وحظي قرار المحكمة بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، وبردود فعل كبيرة، حيث أيدّ البعض هذه العقوبة، في حين قال البعض الآخر إنّ التعويض الذي حصلت عليه المرأة قليل جدًا.

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