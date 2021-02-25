أفضل شواحن الهواتف التي تعمل بالطاقة الشمسية في 2021

في الفترة الأخيرة انتشرت شواحن الهواتف التي تعمل بالطاقة الشمسية بشكل كبير جداً بل وكان عليها طلب متزايد بشكل ملحوظ نظراً لأسباب كثيرة منها أنها لا تحتاج لوضعها بالكهرباء بطبيعة الحال وبالتالي توفر الطاقة، كما أنها أيضاً تناسب جداً من يسافر كثيراً ويحتاج لشاحن أو باور بانك يشحن به هاتفه عن طريق الشمس فقط، يعني باختصار شديد فائدة هذا النوع من الشواحن كبيرة جداً ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقلل منها، الطاقة الشمية النظيفة بصراحة شيء رائع جداً وأنا شخصياً جربتها وأثبتت فعالية، لذا في هذا المقال سنتطرق إلى أفضل شوحن الهواتف التي تعمل بالطاقة الشمسية والمتاحة للشراء حالياً.

أفضل شواحن الهواتف التي تعمل بالطاقة الشمسية:

1. BigBlue Solar Charger

نبدأ قائمتنا بهذا الشاحن الذي يعتبر وبدون مبالغة أحد أفضل شواحن الهواتف التي تعمل بالطاقة الشمسية الموجودة في السوق وربما هذا لأنه ينتج أكبر قدر من الطاقة مقارنة بأي شاحن آخر، وله ميزات فريدة تجعله أكثر تنوعاً بما في ذلك وجود ثلاثة منافذ إخراج في حين أن معظم أجهزة الشحن الأخرى يكون بها منفذين فقط، كما أن به واقي مقاوم للعوامل الجوية، بجانب طبعاً أنه خفيف الوزن ويسهل حمله إذ يمكن ثنيه ووضعه بالحقيبة بسهولة تامة، طبعاً الشاحن متوافق مع الأنظمة والأجهزة المختلفة، يبلغ سعر هذا الشاحن 69.96 دولار.

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2. Goal Zero 7 Solar Panel

هذا الجهاز الرائع عبارة عن لوحة شمسية محمولة مصممة لتذهب بها إلى أي مكان تريد الذهاب إليه، بفضل التصميم المتين المصمم للتعليق على حقيبة الظهر أو التعليق خارج خيمة فإن Nomad 7 Plus مشهور بشحن الهواتف والأجهزة اللوحية أثناء التنقل، هذا الشاحن مصنوع من البلاستيك القوي ويتميز بوجود مسند اختياري يتيح لك دعمه للحصول على أفضل تعرض لأشعة الشمس، يتميز هذا الشاحن بالعديد من الميزات المريحة مثل الإغلاق التلقائي الذي يتوقف عن الشحن عندما يكون الجهاز المتصل به مشحون بالكامل وكذلك مؤشر LED يعرض القوة الشمسية للحصول على أفضل وضع لالتقاط الأشعة، يبلغ سعر هذا الشاحن 219.99 دولار.

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3. ECEEN Solar Charger Panel

هذا الشاحن الرائع يأتي بكفاءة عالية جداً حيث يقوم بتحويل ضوء الشمس إلى طاقة نظيفة لشحن هاتفك، المميز في هذا الشاحن والذي يجعله أحد أفضل شواحن الهواتف التي تعمل بالطاقة الشمسية هو أنه يأتي بتقنية تردد IC الذكية المدمجة تلقائي مع الأجهزة المتصلة والتي توفر تيار الشحن الأمثل لتقليل وقت الشحن وتكتشف مدخلات جميع الأجهزة المتصلة وتوزع الإخراج الحالي طبقاً لمستوى ضوء الشمس، الشاحن صغير جداً من ناحية الحجم وهذا واضح من الصورة وبالتالي يمكن أخذه معك في أي مكان، يبلغ سعر هذا الشاحن 39.99 دولار.

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4. SunJack 25W Solar Charger

ننتقل الآن لهذا الشاحن الأنيق جداً وأشهر ما يُميزه أنه متين جداً ويوفر المزيد من الحماية والمرونة كما أنه مقاوم للصدمات والغبار، يأتي هذا الشاحن بألواح قابلة للطي مضغوطة بحجم جهاز الآيباد وبالتالي يمكن وضعه بسهولة في أي حقيبة ظهر، الشاحن يأتي بشريحة IC الذكية المدمجة والتي تجعل الشاحن يعمل بذكاء حيث يزيد من سرعة الشحن مع الحماية من الشحن الزائد، كما أنه يستعيد عملية الشحن بشكل تلقائي في حالة ذهاب الظل ورجوع الشمس، الجهاز يأتي بضمان 12 شهر، يبلغ سعر هذا الأخير 79.95 دولار.

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5. X-DRAGON Solar Charger

ننتقل الآن للشاحن الأخر في هذه القائمة والذي يعطي ميزات فريدة تجعله يستحق أن يكون ضمن قائمة أفضل شواحن الهواتف التي تعمل بالطاقة الشمسية، ما يميز هذا الشاحن أنه كبير وتعدد الاستخدامات إذ يمكنه شحن الهاتف وكذلك يمكن من خلاله شحن الحاسوب المحمول والعديد من الأجهزة الاخرى الكبيرة التي بها بطارية، الشاحن ذا كفاءة عالية ويعطي قدر كبير من الطاقة تكفي لشحن العديد من الأجهزة، طبعاً من مميزات هذا الشاحن أنه يمكن بسهولة طيه لتسهيل عملية حمله، يبلغ سعر هذا الأخير 159.99 دولار.

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