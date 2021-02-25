هل مارس أنور السادات التمثيل؟

كشفت رقية الابنة الكبرى للرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، تفاصيل لقاء السادات بالفنانة والمنتجة آسيا في أربعينيات القرن الماضي، في مرحلة هروبه من المعتقل السياسي.

وأوضحت رقية السادات، في تصريحات لموقع “اليوم السابع”، ردا على تصريحات حفيد الفنانة والمنتجة آسيا محمد علي برهان، إن الرئيس السادات اشتغل مع جدته.

وأشارت الابنة الكبرى للرحيل السادات، إلى أن الرئيس لم يسبق له أن عمِل “قبل ممثلا على الإطلاق ولكن تقدم قبل ذلك لطلب عمل كممثل وكان هذا نوع من التمويه على البوليس السياسي الذي كان يراقبه في هذا الوقت بسبب نشاطه السياسي”.

وأضافت رقية السادات، “الرئيس السادات خلال فترة أربعينيات القرن الماضي كان يحاول أن يهرب من البوليس السياسي الذي كان يتعقبه بشكل دائم ويراقبه، لذلك حاول إيهامهم أنه ابتعد عن النشاط السياسي، وأنه يتجه للعمل للفن لذلك تقدم بطلب للمنتجة آسيا للعمل كممثل ولكن لم يمثل في أي عمل سينمائي”.

وكان حفيد المنتجة الكبيرة آسيا داغر، قد صرّح في وقت سابق، حول علاقة جدته بالرئيس محمد أنور السادات فترة هروبه وقت اتهامه في قضية مقتل أمين عثمان قبل توليه الرئاسة.

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