أوبو تكشف رسميًا عن هاتف Reno5 K 5G بشاشة أوليد، شحن 65 واتّ وشاشة 90Hz

أعلنت أوبو اليوم عن عضو جديد في سلسلة أوبو رينو 5، وهو هاتف Reno5 K 5G والذي يأتي مع مواصفات مميزة وتصميم مميز، الهاتف الجديد في واقع الحال قريب جدًا من حيث المواصفات من هاتف أوبو رينو 5 الأصلي! وفيما يلي نعرض أهم مميزاته ومواصفاته.

مواصفات ومميزات هاتف Reno5 K 5G

الهاتف الجديد يأتي مع شاشة بقياس 6.43 بوصة من نوع سوبر أموليد، وهي التي تأتي بتردد 90 هيرتز وبدقة FHD+، وبهذا يُمكننا الحكم على مواصفات هذه الشاشة بأنها مناسبة جدًا، خصوصًا لأنها من نوع أموليد!

الهاتف الجديد يقدّم معالج سنابدراجون 750G الداعم لشبكات الجيل الخامس، وهي ميزة بارزة في الهاتف الجديد، هذا في حين أن الهاتف يأتي مع نظام أندرويد 11 بواجهة ColorOS 11.1. سيتوفّر الهاتف بخيارين من حيث الذواكر الداخلية، وهم 8/128 جيجابايت أو 12/265 جيجابايت، وهي أرقام مثالية.

يقدّم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا خلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكيسل وثلاث مستشعرات بدقة 8+2+2 ميجابيكسل بأنواع التراوايد، ماكرو وعمق. الهاتف سيقدّم بطارية بسعة 4,300 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واتّ، هذا في حين أنه سيتوفّر في السادس من مارس المقبل.

يتميز الهاتف بهذا الخليط المميز من المواصفات إلى جانب التصميم الجيد مع كاميرا أمامية على شكل ثقب في الشاشة، هذا إلى جانب دعمه لمنفذ سماعات 3.5مم الذي لازال يحتفظ بشعبية كبيرة حول العالم.