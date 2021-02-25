قبل ابل – أنكر تكشف عن أول بطارية إضافية لأيفون 12 بتقنية MagSafe !

فبل أيام تناولنا تقريراً يتحدث عن نية ابل إطلاق عدد من الملحقات لهواتف ايفون 12 تعتمد على تقنية MagSafe ومنها بطارية إضافية خارجية. شركة أنكر سبقت ابل ويبدو أنها كانت تطور واحدة أيضاً وكشفت عنها بالفعل!

بطارية أنكر PowerCore بتقنية MagSafe

خلال فعاليات مؤتمر CES 2021 كشفت شركة أنكر الشهيرة بإنتاج ملحقات و إكسسوارات الهواتف الذكية عن أول بطارية خارجية إضافية لسلسلة ايفون 12 تعتمد على تقنية MagSafe الجديدة.

تقنية ماجسيف MagSafe في هواتف ايفون 12 تعمل من خلال حلقة مغناطيسية في الجهة الخلفية وأخرى في الملحق الإضافي مثل البطارية أو الشاحن اللاسلكي وعندما يقتربان من بعضهما البعض يلتصقان مغناطيسياً.

بطارية PowerCore الجديدة من أنكر مستطيلة الشكل وتلتصق مغناطيسياً بأي من هواتف ايفون 12 وتقوم بشحنها لاسلكياً بقوة 5 وات.

بطارية PowerCore يمكنها شحن ايفون 12 ميني من 0% حتى 100%، وشحن ايفون 12 و ايفون 12 برو حتى 95%، في حين تستطيع شحن ايفون 12 برو ماكس حتى 75%. سعة البطارية الخارجية 5000 ملي أمبير وفقاً لما أعلنته أنكر.

بطارية أنكر نفسها يتم شحنها مثل أي باور بانك تقليدي من خلال منفذ USB C لكن الفارق هنا أنها ستقوم بعملية الشحن اللاسلكي عبر الالتصاق المغناطيسي بفضل تقنية MagSafe الجديدة.

البطارية وزنها 130 جراماً، ومزودة بنظام إدارة الحرارة لمنع ارتفاع الحرارة عند الشحن، وكذلك الحماية من الشحن الزائد.

رأينا في بطارية PowerCore من أنكر

يحسب لشركة أنكر المبادرة لتطوير هذا النوع من الإكسسوارات قبل أبل نفسها لكن هناك ملحوظتان أساسيتان حول البطارية:

البطارية تشحن بقوة 5 وات فقط كحد أقصى، وهي قوة شحن ضعيفة ما يعني وقت أطول في الشحن. البطارية بوزن 130 جراماً وسمك 1.6 سنتيمتر، مما قد يجعل قبضة الهاتف عند وضعها غير مريحة.

بطارية Anker PowerCore ستكون متاحة للشراء في المتاجر بداية من منتصف إبريل المقبل بسعر 40 دولاراً أمريكياً. ولا معلومات متوفرة حول موعد إطلاق بطارية ابل المشابهة.