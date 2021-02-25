شركة تسلا توقف إنتاجها في مصنع تجميع السيارات بكاليفورنيا

كشف أحد العاملين في شركة تسلا، أن الشركة ستوقف مؤقتًا إنتاجها في مصنع تجميع السيارات بكاليفورنيا لمدة أسبوعين تقريبًا، من 22 فبراير حتى 7 مارس.

وأوضح الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وفقا لما نقلته مجلة فوربس النسخة العربية، خلال حديثه لوكالة بلومبيرغ، إن “العاملين في خط إنتاج طراز 3 في فريمونت أُخبروا بأنهم سيحصلون على رواتبهم عن 22 فبراير و 23 فبراير ولكن لن يتم دفع أجورهم عن 28 فبراير و 1 و 2 و 3 مارس”، مضيفًا أنه تمت نصيحتهم بأخذ إجازة، إذا كانوا يشاؤون ذلك.

وفي وقف سابق، أفادت الشركة، إنها “تحاول التخفيف من آثار النقص العالمي في أشباه المواصلات على عملياتها وأنها تتوقع زيادة عمليات تسليم المركبات العالمية بأكثر من 50% هذا العام”.

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