لوحة لفان غوخ في مزاد علني الشهر القادم

من المتوقع أن يتم عرض لوحة لمنظر طبيعي رسمها فنسنت فان غوخ لم تعرض من قبل، وقد يصل سعرها إلى نحو 10 ملايين دولار، بالمزاد العلني في باريس

واللوحة التي ستُعرض الشهر المقبل، “مشهد من شارع في حي مونمارتر” ومنظرًا لـ”مولان دو لا غاليت”، وهي طاحونة هوائية في حي مونمارتر، عندما كان لا يزال ضاحية لرعاة الماشية في باريس، رسمها فان غوخ في عام 1887 وكانت مملوكة لعائلة فرنسية واحدة لأكثر من 100 عام .

ورسم فان غوخ طاحونة الهواء هذه في العديد من اللوحات التي أكملها خلال العامين اللذين عاشهما في باريس مع شقيقه ثيو.

وأفادت دار المزادات سوذبيز، إن إحدى اللوحات الأخيرة من هذه الفترة في حياة فان غوخ التي لا تزال يمتلكها الأفراد.

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