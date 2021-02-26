6 أعراض تشير إلى أن اللقاح فعّال

بعد أن تم طرح لقاح فيروس كورونا لا بدّ من تعرفك على أبرز الأعراض والآثار الجانبية التي قد تدل إلى أن هذا اللقاح فعّال، إليك أبرز 6 أعراض:

ومن المعروف والمتداول أن مختلف اللقاحات المستخدمة عادةً ما ستقوم بخداع جسمك بأنه قد أصيب بفيروس ما، ولكن هي بالواقع تقوم بتشكيل دفاعٍ معينٍ ضد هذا الفيروس.

هذا الأمر قد يسبب لك المعاناة من الحمى، الشعور ببعض الالام في منطقة الذراع، بالإضافة إلى المعاناة من بعض الأعراض المؤقتة للالتهاب.

كما ولا بد من الإشارة إلى أن الاثار الجانبية تكون أكثر حدة بعد الجرعة الثانية بالمقارنة مع الجرعة الأولى.

وقد أكد خبراء الصحة أن هذه الاثار هي ليست إلا مجرد علامات وأعراض طبيعية يظهرها جسمك كاستجابة مناعية من أجل محاربة الفيروس والمرض بشكل عام، وفيما يلي أبرز هذه الأعراض:

الشعور ببعض الالام والتورم والاحمرار.المعاناة من الحقن.القشعريرة.الإعياء.الإصابة بصداع الرأس.الشعور ببعض الالام في العضلات والمفاصلنصائح للوقاية من الأعراض والاثار الجانبية للقاحهناك بعض النصائح الوقائية التي ننصحك باتباعها من أجل التخفيف والوقاية من الاثار الجانبية المترتبة على هذا النوع من اللقاح، والتي تتمثل في كل من الاتي

استخدام بعض أنواع الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية -بعد استشارة الطبيب- مثل: الإيبوبروفين، والأسبرين، ومضادات الهيستامين.ضع قطعة من القماش النظيفة المبللة بالماء البارد على منطقة التطعيم.تحريك الذراع لتخفيف التورم.أما بالنسبة إلى الحمى التي قد يعاني منها البعض، فينصح ويوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، بشرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة.لا تنس أن الراحة والاسترخاء سيساعدانك في تخفيف شعور التعب والإرهاق لديك.

المصدر: موقع ويب طب

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