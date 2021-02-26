سامسونج تكشف عن هاتف جالكسي A32 4G المتوسّط بشاشة 90 هيرتز وكاميرا 64MP

كشفت سامسونج عن إصدار الجيل الخامس من هاتف جالكسي A32 المتوسّط من فترة قصيرة، واليوم تكشف الشركة عن إصدار يدعم 4G فقط من الهاتف، ولعل الغريب هو قدوم هذا الهاتف مع مواصفات أفضل، منها تردد 90 هيرتز للشاشة، وهي خاصية لا نراها كثيرًا في هواتف هذه الفئة.



مواصفات ومميزات هاتف هاتف جالكسي A32 إصدار 4G

يأتي هاتف جالكسي A32 مع مواصفات مختلفة كثيرًا عن إصدار 5G منه! هذا حيث يقدّم شاشة بقياس 6.4 بوصة بدقة FHD+ وهي التي تأتي من نوع أموليد وتقدّم تردد 90 هيرتز! يُذكر أن هاتف جالكسي A32 4G بهذا الوضع يكون أول هاتف من سلسلة جالكسي A يدعم تردد 90 هيرتز، أو تردد أعلى من 60 هيرتز عامةً.

الهاتف يقدّم أيضًا مستشعر بصمة مدمج في الشاشة على عكس إصدار 5G منه والذي يأتي مع مستشعر بصمة في جانب الهاتف. لدينا هنا كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل ككاميرا رئيسية، إلى جانب كاميرا واسعة Ultrawdie بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرتين بدقة 5 ميجابيكسل للعمق والماكرو. الهاتف أيضًا يقدّم كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

الهاتف يأتي مع معالج ثماني النواة بتردد 2GHz للأنوية الرئيسية، وسامسونج لم تحدد اسم المعالج بعد، هذا إلى جانب 4/8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و64 أو 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، هذا بالإضافة إلى بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واتّ.

حتى الآن لا نعرف سعر هذا الإصدار الهجين، لكن نذكر أن إصدار 5G منه يأتي بسعر 338 دولار أمريكي تقريبًا.