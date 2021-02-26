الحزن يخيم على الوسط الفني بوفاة النجم الكويتي” مشاري البلام”

رحل الفنان الكويتي مشاري البلام، عن دنيانا، أمس الخميس، بعد دخوله العناية المركزة قبل ذلك بأيام، نظرًا لتدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس “كورونا”.

ونشر الفنان حسن البلام، أحد أقارب “مشاري”، على حسابه في إنستغرام، صورة للفقيد مع عبارة: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

واشتهر الفقيد بتقديم العديد من الشخصيات المعقدة ، مثل المصاب بالصرع في مسلسل “دروب الشك”، والأصم الأبكم في مسلسل “جرح الزمن”.

ونشر الفنان الراحل صورة من المستشفى على حسابه في إنستغرام، مع قوله: لا تنسوني من دعائكم.. الحمد لله على كل حال.. ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات”.

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