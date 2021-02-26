تويتر يكشف عن ميزة Super Follow المدفوعة وخاصية المجموعات والحظر التلقائي – إليك التفاصيل!

إذا كنت من مستخدمي تويتر، فيهمك أن تعرف أن تويتر قد أعلن عن 3 مزايا جديدة في غاية الأهمية مثل الخدمة المدفوعة لأول مرة Super Follow والمجموعات والحظر التلقائي.

ميزة Super Follow المدفوعة

هذه الميزة هي أول ميزة يقدمها تويتر للجمهور من أجل الحصول على محتوى حصري، وهي تشبه في آلية عملها موقع باتريون الخاص بدعم صناع المحتوى عبر الإنترنت.

سوف تتيح ميزة Super Follow للمشتركين الوصول على مزايا مثل الوصول إلى محتوى حصري مخصص لهم فقط، عروض، دردشة صوتية، قائمة بريدية، وغير ذلك.

هذه الخدمة سوف تكون في مقابل 4.99 دولار أمريكي شهرياً لكل حساب تقوم بدعمه والاشتراك في المحتوى الذي يقدمه. تويتر سوف يستقطع عمولة لنفسه لم يعلن عنها بعد، وبالطبع يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت.

المجموعات أو المجتمعات

ميزة أخرى جديدة أعلن عنها تويتر ألا وهي ميزة المجتمعات Communities والتي تشبه إلى حد بعيد مجموعات فيسبوك.

سيكون بإمكان المستخدمين إنشاء مجموعات وإدارتها أو الانضمام إلى مجموعات أخرى تناسب اهتماماتهم للإطلاع على تغريدات تركز بصورة أكبر على ما يثير اهتماماتهم.

الحظر والكتم التلقائي

هذه الميزة عند تفعيلها ستقوم تلقائياً بحظر الحسابات التي تنتهك معايير وسياسات تويتر، كما ستقوم بعمل كتم Mute للحسابات التي تستخدم الشتائم والألفاظ الخارجة بصورة متكررة وعدم إظهار التغريدات الخاصة بتلك الحسابات على الصفحة الرئيسية.

متى ستتوفر تلك المزايا؟

لم يعلن تويتر عن إطار زمني محدد لإطلاق تلك المزايا، لكنها سوف تأتي على مدار عام 2021، وقد يتم إطلاقها أولاً على نطاق محدود قبل توفيرها لعامة المستخدمين لاحقاً.

هذا هو أسلوب تويتر المعتاد عند إطلاق مزايا كبرى وقد شهدنا ذلك مع ميزة التغريدات الصوتية و الرسائل الصوتية.